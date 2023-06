Rébellion de Wagner : Biden assure que les Occidentaux n'étaient "pas impliqués"

Le président américain a estimé qu'il était "trop tôt pour tirer des conclusions définitives" après ces événements

Joe Biden a estimé lundi qu'il était "trop tôt pour tirer des conclusions définitives" après la rébellion avortée du groupe Wagner en Russie ce week-end, avec laquelle il a assuré que les Occidentaux n'avaient "rien à voir".

"Nous n'étions pas impliqués. Nous n'avons rien à voir avec ces événements", a souligné le président américain en faisant référence en particulier à l'Otan, avant d'ajouter: "Il s'agissait d'un problème interne à la Russie."

Il a assuré que les Américains et leur alliés ne voulaient "donner aucun prétexte à Vladimir Poutine pour accuser les Occidentaux et pour accuser l'Otan".

Il est "important" que les Occidentaux restent "complètement coordonnés", a-t-il d'ailleurs dit, rappelant qu'il s'était entretenu samedi avec plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, et indiquant qu'il comptait leur parler à nouveau lundi. Joe Biden entend aussi rester en "contact constant" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a parlé dimanche pour l'assurer du soutien des Etats-Unis.

L'ambassadrice américaine à Moscou a directement contacté les autorités russes ce week-end pour leur assurer que les Etats-Unis n'étaient "pas impliqués" dans la rébellion avortée du groupe Wagner en Russie, a indiqué lundi le département d'Etat.

Si les Occidentaux n'étaient pas impliqués dans la rébellion de Wagner, les médias américains ont toutefois affirmé que le renseignement américain avait connaissance des plans de la milice. Selon le Washington Post et le New York Times, des réunions d'information ont été organisées à la Maison Blanche, au Pentagone et au Capitole sur les risques de troubles en Russie, la veille de la révolte des hommes d'Evgeny Prigojine.

La spectaculaire équipée du groupe paramilitaire Wagner entre vendredi soir et samedi soir a ébranlé la Russie. Pendant 24 heures, les forces d'Evguéni Prigojine se sont emparées de plusieurs sites militaires dans la ville stratégique de Rostov (sud-ouest) et ont parcouru des centaines de kilomètres en direction de Moscou.

Le chef de Wagner a mis fin à sa rébellion samedi soir, en échange d'une immunité promise par le Kremlin pour lui et ses hommes.