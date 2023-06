"Un restaurant et plusieurs maisons ont été endommagées"

Au moins trois personnes ont été tuées et 42 blessées mardi dans une frappe russe de roquette ayant touché un restaurant de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko.

"Trois personnes sont mortes et 42 blessées, dont un enfant. Un restaurant et plusieurs maisons ont été endommagées", a indiqué M. Klymenko sur Telegram, ajoutant que d'autres victimes peuvent encore être sous les décombres.

Un soldat ukrainien de 19 ans répondant au nom de guerre "Fantôme" était à proximité lorsque la frappe a eu lieu. Il a encore les mains recouvertes de poussière.

"Les gars m'ont dit qu'ils avaient entendu un avion voler. Il y a eu un sifflement et puis une explosion", témoigne-t-il.

Il est ensuite entré dans le restaurant pour aider. "Il y avait une fille coincée, elle était blessée. Ils ne l'ont pas encore sortie", poursuit-il.

Située à l'ouest de Bakhmout, ville dévastée qui a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, Kramatorsk a été visée à plusieurs reprises par des bombardements russes.

Le plus meurtrier a été celui de la gare de Kramatorsk, frappée en avril 2022, quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville.