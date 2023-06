Le cardinal italien Matteo Zuppi, émissaire du Pape, est arrivé à Moscou

Le cardinal italien Matteo Zuppi a déjà rencontré le président ukrainien le 6 juin 2023

Le Kremlin a salué mercredi les "efforts" du Vatican pour trouver une solution au conflit en Ukraine, en pleine visite d'un émissaire du pape François qui doit être reçu par un conseiller du président russe Vladimir Poutine.

Arrivé mardi soir à Moscou, le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du pape pour la paix en Ukraine, s'entretiendra avec le conseiller diplomatique du Kremlin Louri Ouchakov, a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Ils parleront du conflit en Ukraine et des possibilités d'un règlement pacifique", a dit M. Peskov, ajoutant que le Kremlin "apprécie grandement les efforts et les initiatives du Vatican pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne"

Andreas SOLARO / AFP Le pape François

Il s'agit de la première visite à Moscou d'un haut responsable du Vatican depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en février 2022. Selon l'archidiocèse de Moscou, Matteo Zuppi doit également assister à un service religieux jeudi soir dans la capitale russe.

Une possible rencontre avec le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a été évoquée par quelques médias russes, sans être confirmée. Selon le Vatican, le but principal de cette visite à Moscou est d'"encourager les gestes d'humanité qui peuvent aider à promouvoir une solution à la situation tragique actuelle et à trouver les moyens de parvenir à une paix juste". Le cardinal italien Matteo Zuppi a déjà rencontré le président ukrainien le 6 juin 2023.

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écouté l'envoyé pour la paix du pape François en Ukraine, le cardinal Matteo Zuppi (L), lors de leur réunion à Kiev le 6 juin 2023

Archevêque de Bologne, Matteo Zuppi, 67 ans, préside la Conférence épiscopale italienne depuis l'an dernier. Il a été fait cardinal au titre de la communauté Sant'Egidio. Cette communauté de catholiques laïcs créée en 1968 avait présidé à la signature, en 1992, d'un accord de paix au Mozambique. La mission du cardinal Zuppi "allume une lueur d'espoir pour cette population déchirée par la guerre", s'est félicité lundi le président de la communauté Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.