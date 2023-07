Russie : l'ancien grand rabbin de Moscou déclaré "agent étranger"

Pinchas Goldschmidt a quitté son poste l'année dernière après avoir refusé de soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Le rabbin Pinchas Goldschmidt, président en exercice de la Conférence des rabbins européens, a été déclaré "agent étranger" par le ministère russe de la justice au cours du week-end. M. Goldschmidt a été grand rabbin de Moscou pendant 30 ans, avant de quitter son poste l'année dernière pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans un document officiel distribué par le ministère russe de la justice, il est stipulé que M. Goldschmidt a diffusé de fausses informations sur les décisions et les politiques prises par les autorités publiques russes et s'est opposé à l'"opération militaire spéciale" du pays en Ukraine.

La dernière fois que le gouvernement russe a déclaré un rabbin ennemi de l'État, c'était sous le règne autocratique de Joseph Staline, qui avait ordonné l'arrestation du grand rabbin de Moscou de l'époque, Shmarya Yehuda Leib Medalia, qui a ensuite été exécuté.

En réponse, M. Goldschmidt a déclaré : "Je suis fier d'être du bon côté de l'histoire et de rejoindre la liste des personnes qui s'opposent à cette terrible guerre qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Pendant 30 ans, j'ai nourri et protégé la communauté juive de Moscou, et aucune décision ne m'empêchera de continuer à le faire."

"La Russie a pris un virage pour le pire", a-t-il ajouté. "C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un chef religieux est déclaré agent étranger et défini par le gouvernement russe comme une menace hostile. Il est très probable que cela signifie le début d'une nouvelle campagne antisémite contre la communauté juive en Russie. J'ai déjà appelé la communauté juive locale à quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard".