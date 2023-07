Zelensky qualifie Poutine de "faible" et affirme que le pouvoir du président russe "s'effondre"

La rébellion de Prigojine "pourrait être bénéfique à la contre-offensive de l'Ukraine"

La réponse de Vladimir Poutine à la rébellion armée de Wagner a été "faible" et le président russe est en train de perdre le contrôle de son propre peuple, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview accordée à la chaîne américaine CNN.

Le mois dernier, M. Poutine a dû faire face à la plus grande menace pesant sur son autorité depuis deux décennies, lorsque le chef du groupe paramilitaire Wagner,

Evgueni Prigojine, a lancé un soulèvement de courte durée, revendiquant le contrôle d'installations militaires dans deux villes russes et marchant vers Moscou avant d'accepter de se retirer. "Nous voyons la réaction de Poutine. Elle est faible", a déclaré M. Zelensky dans un entretien enregistré dimanche.

"Tout d'abord, nous voyons qu'il ne contrôle pas tout. L'avancée de Wagner en Russie et la prise de certaines régions montrent à quel point il est facile de le faire. Poutine ne contrôle pas la situation dans les régions", a-t-il affirmé.

@CONCORDGROUP_OFFICIAL / AFP Wagner chief Yevgeny Prigozhin

Certains Russes ont acclamé les combattants de Wagner alors que Prigojine menait ce défi sans précédent à l'autorité de Poutine. M. Zelensky a déclaré que les rapports des services de renseignement ukrainiens montraient que le Kremlin mesurait le soutien apporté à M. Prigojine, et a affirmé que la moitié de la Russie soutenait le chef du groupe Wagner et la mutinerie du groupe paramilitaire.

L'interview de M. Zelensky intervient à quelques semaines après la lente progression de l'Ukraine vers la reconquête des territoires occupés par la Russie.

Samedi, un fonctionnaire américain a déclaré à CNN que le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), Bill Burns, s'était rendu récemment à Kiev et avait rencontré M. Zelensky et des responsables des services de renseignement ukrainiens. Le président ukrainien s'est dit "surpris" de voir sa rencontre avec M. Burns rapportée dans les médias. "Ma communication avec le chef de la CIA devrait toujours se faire en coulisses. Nous discutons de choses importantes : ce dont l'Ukraine a besoin et comment l'Ukraine est prête à agir", a-t-il affirmé.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (C) s'adresse aux médias dans la ville de Bucha, au nord-ouest de la capitale ukrainienne Kiev, le 4 avril 2022

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Kiev samedi, M. Zelensky a déclaré que la rébellion de M. Prigojine avait "grandement affecté la puissance russe sur le champ de bataille" et qu'elle pourrait être bénéfique à la contre-offensive de l'Ukraine. Alors que les efforts de Kiev se sont concentrés sur la reconquête de territoires dans le sud et l'est de l'Ukraine, M. Zelensky a déclaré à M. Burnett que son objectif ultime était de libérer la Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014 en violation du droit international. "Nous ne pouvons pas imaginer l'Ukraine sans la Crimée. Et tant que la Crimée est sous l'occupation russe, cela ne signifie qu'une chose : la guerre n'est pas encore terminée", a-t-il admis.

Genya SAVILOV / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Interrogé sur l'éventualité d'un scénario de paix sans la Crimée, M. Zelensky a répondu : "Ce ne sera pas la victoire alors : "La victoire ne sera pas au rendez-vous".

L'Ukraine a revendiqué lundi avoir repris 37 kilomètres carrés dans son Est et Sud en une semaine, dans le cadre de sa contre-offensive, tout en rapportant que les troupes russes sont également à l'attaque dans d'autres secteurs du front.