L'Ukraine se prépare à une catastrophe nucléaire, selon une députée ukrainienne

"Au cours des deux dernières semaines, des formations spécifiques sur la manière d'agir en cas d'attaque nucléaire ont été organisées"

La députée de la Rada, le Parlement ukrainien, Kira Rudik, a affirmé lors d’une interview accordée à Sky News dimanche, que son pays se préparait à une explosion nucléaire. Selon elle, la concentration des forces russes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, "reste très dangereuse". Le refus russe d’une inspection de la centrale par des observateurs des Nations Unies accroit l’inquiétude et est "sans précédent", a-t-elle dit.

"Je peux vous dire qu'en Ukraine, au cours des deux dernières semaines, des formations spécifiques sur la manière d'agir en cas d'attaque nucléaire ont été organisées pour les habitants des territoires proches de la région de Zaporijjia, de Kiev et d'autres villes", a déclaré la députée ukrainienne au média britannique.

"Nous nous préparons à une explosion nucléaire et le monde entier nous regarde, et il n’y a rien à faire", a-t-elle ajouté. "Nous avons demandé à plusieurs reprises que la centrale nucléaire soit déclarée zone neutre et qu’une force internationale s’y rende, mais la Russie n'a jamais donné son accord", a-t-elle déploré.

Malgré de nombreuses menaces d’utilisation de l’arme nucléaire, la Russie a toutefois assuré plusieurs fois qu’elle utiliserait de telles armes uniquement dans un cadre défensif et non pour attaquer.