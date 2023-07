Ukraine : un bombardement russe sur un centre d'aide humanitaire fait quatre morts

Le gouverneur régional a qualifié la frappe de "crime de guerre"

Quatre personnes ont été tuées en Ukraine dans un bombardement russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire à Orikhiv (centre), a annoncé lundi le gouverneur régional, qualifiant la frappe de "crime de guerre".

"Ils ont frappé un centre de distribution d'aide humanitaire dans une zone résidentielle (...) Quatre personnes sont mortes sur place: des femmes âgées de 43, 45 et 47 ans, et un homme de 47 ans", a affirmé le gouverneur Iouri Malachko sur les réseaux sociaux. Le procureur général ukrainien a précisé dans un communiqué que la frappe a eu lieu dimanche aux alentours de 13H20 (10H20 GMT) et qu'elle a également blessé 13 personnes.

Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, elle a visé un collège "au moment où des civils recevaient de l'aide humanitaire".

YASUYOSHI CHIBA / AFP Un employé tient le drapeau du bataillon médical volontaire Hospitallers, qui aide aux évacuations médicales des militaires ukrainiens blessés, au siège du conducteur

"Une bombe aérienne a totalement détruit le bâtiment", a indiqué le ministère sur Telegram, précisant que des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles situés à proximité ont également été endommagés.

Des images des dégâts ont été diffusées, montrant un bâtiment en briques de deux étages totalement détruit, entouré d'une multitude de poutres cassées et de débris.

Orikhiv, une ville d'environ 14.000 habitants avant la guerre, est situé dans la région de Zaporijjia, un des quatre territoires ukrainiens dont la Russie a revendiqué l'annexion en 2022 même si son armée ne les contrôle pas entièrement.

La ville est proche de la ligne de front, où les forces ukrainiennes tentent depuis début juin de reprendre aux forces russes des positions très fortifiées.