11 drones russes abattus par l'Ukraine lors d'une deuxième nuit d'attaques

Ces attaques surviennent en plein sommet de l'OTAN qui envisage une prochaine adhésion de l'Ukraine

L'Ukraine a affirmé mercredi avoir abattu 11 drones russes lancés contre Kiev et ses environs lors d'une deuxième nuit consécutive d'attaques en plein sommet de l'Otan à Vilnius. "Un total de 15 drones explosifs ont été impliqués dans les frappes. Onze d'entre eux ont été détruits dans les zones sous la responsabilité du commandement du centre et de l'est" du pays, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur un réseau social.

Dans la région de Tcherkassy, au centre de l'Ukraine, deux personnes ont été hospitalisées pour des brûlures après qu'un drone a frappé un immeuble non résidentiel et provoqué un incendie, a déclaré le gouverneur local Igor Taburets sur les réseaux sociaux.

"Tcherkassy a été en alerte pendant plus de trois heures et demie", a-t-il ajouté.

Les autorités militaires de Kiev ont également indiqué qu'une attaque de drones avait eu lieu dans la capitale sans préciser le nombre d'engins impliqués. "Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites", ont-elles assuré sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'aucune victime ou dégât matériel n'étaient à déplorer. L'alerte aérienne déclenchée à Kiev a duré plus de deux heures.

Dans la nuit de lundi à mardi, premier jour du sommet de l'Otan, l'armée russe avait déjà mené une première attaque de drones en lançant 28 engins explosifs, notamment contre un terminal céréalier dans un port de la région d'Odessa (sud). L'armée de l'air ukrainienne avait alors assuré avoir abattu 26 de ces 28 drones.

Ces attaques surviennent en plein sommet de l'OTAN à Vilnius, alors que les pays membres ont entrepris d'envoyer "des signes positifs" à l'Ukraine concernant son éventuelle entrée dans l'alliance. Des déclarations très mal accueillies par Moscou qui a promis de riposter par "des contre-mesures".