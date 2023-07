Un général russe démis de ses fonctions pour avoir critiqué la guerre en Ukraine

Le général explique qu'il a été démis de ses fonctions après avoir fait état de problèmes sur le front et critiqué la direction militaire de la Russie

Le général Ivan Popov, commandant de la 58e armée russe, a annoncé mercredi soir qu'il avait été destitué de ses fonctions. Oleg Gurulev, député russe et ancien commandant de la même armée, a partagé sur Telegram un message audio de M. Popov de quatre minutes adressé à ses soldats dans lequel explique qu'il a été relevé de ses fonctions en raison de ses déclarations concernant des problèmes sur le front et de ses critiques sévères envers la direction militaire russe.

"Je vous dirai honnêtement qu'une situation difficile s'est présentée avec les autorités supérieures, dans laquelle je devais soit rester silencieux et lâche et dire ce qu'ils voulaient entendre, soit appeler un chat un chat", a déclaré Ivan Popov. "J'ai attiré l'attention sur la tragédie la plus importante de la guerre moderne, à savoir l'absence de combat de contre-batterie, l'absence de stations de reconnaissance d'artillerie et les morts et blessures massives de nos frères dues à l'artillerie ennemie", a-t-il dit.

"Les commandants supérieurs ont apparemment senti que je représentais un certain danger et ont agi rapidement en concoctant un ordre qui a été signé par le ministre de la Défense pour me destituer. Comme l'ont souligné de nombreux commandants de régiments divisionnaires, alors que les soldats des forces armées ukrainiennes n'ont pas réussi à percer notre front, notre commandant en chef nous a frappés par surprise dans le dos, décapitant traîtreusement et lâchement l'armée à un moment crucial et tendu", a-t-il ajouté.

Peu de temps avant que le général Popov annonce sa mise à l’écart, un canal Telegram affilié au groupe Wagner avait révélé son licenciement. Selon ce canal, le général a été limogé après avoir présenté un rapport au chef d'état-major russe, Valéri Guerassimov, et proposé notamment de procéder à une rotation des unités russes servant sur la ligne de front. En réponse à ce rapport, Guerassimov aurait accusé Popov de "désinformation et d'alarmisme". Après que Popov a promis de contacter Vladimir Poutine, " Guerassimov, sur un ton traditionnel semi-hystérique, l'a accusé de chantage et a déclaré qu'il avait en fait été démis de ses fonctions".