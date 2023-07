Ukraine : la Russie frappe la région d'Odessa pour la deuxième nuit consécutive

Odessa et sa région abritent les trois ports par lesquels l'Ukraine pouvait, dans le cadre de l'accord céréalier, exporter ses produits agricoles

L’armée russe a visé la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, mercredi matin à l’aube pour la deuxième nuit consécutive, a déclaré le gouverneur local. Plus tôt, l’armée de l’air ukrainienne avait indiqué sur Telegram avoir détecté des lancements de missiles Kalibr depuis la mer Noire, sans fournir de précisions. Au cours de la nuit, des alertes aériennes ont également retenti dans une dizaine de régions ukrainiennes.

Une vidéo dont l’authenticité n’a pu être vérifiée, diffusée sur Telegram, montre les conséquences de l'attaque. Les fenêtres d'un bâtiment de plusieurs étages apparaissent endommagées et des éclats de verre sont éparpillés sur le sol, à l'extérieur.

Odessa et sa région abritent les trois ports par lesquels l'Ukraine pouvait, dans le cadre de l'Initiative céréalière de la mer Noire qui a expiré lundi soir, exporter ses produits agricoles malgré la guerre et le blocus imposé par les Russes. La Russie a mis en garde l'Ukraine mardi contre ses velléités de poursuivre les exportations de céréales par la mer Noire, prévenant qu'il n'y avait plus de "garanties de sécurité" après l'expiration de l'accord.

Mardi avant l'aube, des missiles et drones explosifs envoyés par la Russie sur Odessa avaient été "détruits" par la défense antiaérienne ukrainienne, avait indiqué le gouverneur. "Les débris des missiles détruits et l'onde de choc ont endommagé des infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées", avait-il rapporté. Moscou avait de son côté dit avoir détruit par une vague de missiles "les installations où des actes terroristes contre la Russie étaient préparés".