La Russie considèrera dès jeudi les navires en route vers l'Ukraine comme de "potentiels bateaux militaires"

Kiev accuse Moscou d'attaquer les sites utilisés pour les exportations de céréales

La Russie a affirmé mercredi qu'elle considèrera dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de "potentiels bateaux militaires" et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit

"Tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire à destination des ports ukrainiens seront considérés comme des bateaux transportant potentiellement des cargaisons militaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, ajoutant que "les pays du pavillon de ces navires seront considérés comme parties prenantes du conflit".

Un peu plus tôt, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de "délibérément" cibler les infrastructures utilisées pour les exportations de produits agricoles ukrainiens, quelques jours après l'expiration d'un accord crucial sur le sujet.

Après une deuxième nuit consécutive de frappes russes sur Odessa, un port stratégique sur la mer Noire, le président ukrainien a accusé les troupes russes de viser "délibérément les infrastructures de l'accord sur les céréales", grâce auxquelles l'Ukraine pouvait exporter sa production cruciale pour l'alimentation mondiale.

Selon le ministère chargé de la Reconstruction de l'Ukraine, "les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires" des ports d'Odessa et de Tchornomorsk ont été attaqués, "les silos et les quais du port d'Odessa" ayant par exemple été endommagés.

Soixante mille tonnes de grains, qui auraient déjà dû être exportées dans le cadre de l'accord mais attendaient dans le port de Tchornomorsk, ont notamment été détruites, a déploré le ministre ukrainien de l'Agriculture, Mykola Solsky.