Russie: l’influent blogueur nationaliste Igor Guirkine arrêté pour "extrémisme"

L'éminent nationaliste russe Igor Girkin, qui a publiquement accusé le président Vladimir Poutine de ne pas poursuivre la guerre en Ukraine avec assez de fermeté, a été inculpé vendredi d'incitation à l'extrémisme.

Le critique du Kremlin, qui travaillait pour l'agence de sécurité de l'État (FSB), a été arrêté plus tôt dans la journée, signe que les dirigeants russes en ont assez des critiques virulentes quant à son "opération militaire spéciale", même lorsque ces dernières émanent de figures nationalistes et "patriotes". L'accusé encourt une peine maximale de cinq ans de prison, ont rapporté les agences de presse d'État TASS et RIA Novosti . Le tribunal de Moscou a placé Girkin, 52 ans, en détention jusqu'au 18 septembre.

Ancien commandant militaire

Girkin est un ancien commandant militaire, également connu sous le nom d'Igor Strelkov. En 2014, il a aidé la Russie à annexer la péninsule de Crimée, puis a organisé la mise en place des milices pro-russes dans l'est de l'Ukraine pour arracher cette région à Kiev, ce qui a conduit au déclenchement de la guerre cette année-là. La chaîne Telegram de Girkin, suivie par quelque 760 000 personnes, avait été le canal principal de ses critiques de plus en plus virulentes envers le Kremlin. En mai, Girkin a déclaré qu'il aidait à établir un "Club des patriotes en colère" pour sauver la Russie de ce qu'il a qualifié de danger de troubles systémiques, en raison des échecs militaires en Ukraine et de la bataille à peine voilée entre les successeurs potentiels de Poutine.

Le Président russe Vladimir Poutine

La semaine dernière, il a lancé son attaque la plus personnelle à ce jour contre le président russe, l'appelant à passer le pouvoir "à quelqu'un de vraiment capable et responsable".

Son arrestation fait maintenant suite à la mutinerie sans précédent d'un autre critique nationaliste, le chef du groupe de mercenaires Wagner Evguéni Prigojine, dont la marche sur Moscou a conduit à son éviction de la campagne ukrainienne.