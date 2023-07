L'Ukraine a déjà reconquis 50 % des territoires pris par la Russie, selon Blinken

Dimanche, Vladimir Poutine a affirmé que la contre-offensive ukrainienne avait "échoué"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a indiqué que l'Ukraine avait reconquis la moitié de son territoire saisi par la Russie lors de son invasion, précisant que Kiev avait dû faire face à "des combats très durs".

"Elle a déjà repris environ 50% de ce qui avait été initialement saisi", a déclaré Blinken dans une interview à CNN dimanche.

"Ce sont encore des jours relativement précoces de la contre-offensive. C'est difficile", a-t-il encore dit, ajoutant : "Cela ne se jouera pas au cours de la semaine ou des deux prochaines semaines. Nous tablons encore, je pense, sur plusieurs mois."

Les espoirs que l'Ukraine puisse rapidement éliminer les forces de Moscou de son territoire après le lancement d'une contre-offensive estivale s'estompent alors que les troupes de Kiev luttent pour percer les positions russes, fortement retranchées dans le sud et l'est du pays. À la fin du mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait concédé que les progrès contre les forces russes étaient "plus lents que souhaités".

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche à son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko que la contre-offensive ukrainienne, déclenchée début juin pour repousser les forces russes hors d'Ukraine avait "échoué", selon les agences de presse russes.

"Il n'y a pas de contre-offensive", a d'abord déclaré Alexandre Loukachenko, selon l'agence de presse TASS, avant d'être interrompu par Vladimir Poutine qui a lancé : "Il y en a une mais elle a échoué".