Ukraine : le centre Hillel d’Odessa endommagé par une frappe russe

Un missile russe a détruit la porte et les fenêtres des locaux et le plafons s'est effondré. Personne ne se trouvait à l'intérieur lors du bombardement

Un tir de missile russe a causé des "dommages importants" aux locaux de l’organisation étudiante internationale juive Hillel, à Odessa, dimanche, a fait savoir celle-ci. C'est la deuxième fois qu'un bâtiment d’Hillel en Ukraine est endommagé par des bombardements russes depuis le début de la guerre, après la destruction des locaux de l’organisation dans la ville de Kharkiv l'année dernière.

L'organisation étudiante a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, indiquant qu’un missile avait détruit la porte et les fenêtres de ses bureaux et que le plafond s'était effondré. Les locaux étaient vides au moment du bombardement. "J'espère que nous pourrons rétablir les programmes dès que possible", a déclaré Osik Akselrud, directeur des régions Asie centrale et Europe du Sud-Est de Hillel, dans un communiqué.

Arutz sheva a rapporté que la frappe sur les locaux d’Hillel à Odessa a été menée sans discernement, sans que les Russes ne visent délibérément des sites juifs. D’autre sites historiques ukrainiens situés non loin ont également été endommagés. Selon la chaîne israélienne, les autres dégâts précédemment causé à des sites juifs en Ukraine n’ont pas non plus été intentionnels.

Hillel gère plusieurs centres en Ukraine avec le soutien de différentes organisations philanthropiques juives, comme l'American Jewish Joint Distribution Committee et la Schusterman Family Philanthropies. Hillel International est aussi présent dans huit villes de Russie, ainsi que dans plusieurs pays de l’ex-URSS, en Amérique du Nord et latine, en Israël et en Europe. Hillel est présent en France depuis 2017, à Paris et Marseille.