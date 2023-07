L'Ukraine envisage de limiter le nombre de pèlerins juifs à Ouman

Les autorités redoutent que les Russes ne profitent du pèlerinage sur la tombe de Nahman de Breslev pour perpétrer des attaques

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a exprimé jeudi son inquiétude quant à la sécurité des pèlerins juifs prévoyant de se rendre dans la ville ukrainienne d'Ouman pour les célébrations de Rosh Hashana, le Nouvel An juif, au moins de septembre. En raison de la menace persistante des attaques de drones russes, l'Ukraine envisage de restreindre le nombre de pèlerins admis dans la région.

"Malheureusement, les Russes ne lésinent pas sur les moyens dans la guerre qu'ils mènent contre nous. Ils tuent des civils et bombardent des zones qui n'ont rien à voir avec les zones de combat," a déclaré M. Korniychuk, rappelant que plus de 21 000 civils ont été tués en Ukraine à ce jour.

Sergei Supinsky/AFP Un jeune pèlerin juif hassidique marche après la prière sur la tombe de Rabbi Nachman, dans la ville d'Ouman, en Ukraine, le 25 septembre 2022.

L'ambassadeur a souligné que la région d'Ouman n'était pas épargnée par les attaques. "Il est à craindre qu'en raison du grand nombre de civils, les Russes essaient de frapper le plus grand nombre de personnes possible, y compris les chefs religieux et les croyants juifs, afin de provoquer le plus grand chaos possible," a-t-il ajouté.

Korniychuk a signalé que la ville d'Ouman et sa banlieue avaient déjà été la cible de bombardements à plusieurs reprises, entraînant de nombreuses victimes civiles. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs pourrait être limité.

Yaakov Naumi/Flash90 Un hassid de Breslev récite la prière du Chema Israel à Ouman en Ukraine durant la fête de Roch Hachana, le 25 septembre 2011

Néanmoins, l'ambassadeur reste optimiste pour l'avenir : "Nous espérons que les prières seront exaucées et que l'Ukraine redeviendra un pays qui accueille les visiteurs d'Israël, y compris les croyants juifs qui viennent en Ukraine pour se recueillir sur les tombes des sages."