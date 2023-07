Ukraine : un missile russe frappe un immeuble à Dnipro, au moins trois blessés

"Trois personnes ont demandé une assistance médicale"

Au moins trois personnes ont été blessées vendredi dans une frappe russe sur la ville de Dnipro dans le centre-est de l'Ukraine, qui a touché un immeuble d'habitation, a annoncé le ministre ukrainien de l'Intérieur.

"Trois personnes ont demandé une assistance médicale", a écrit Igor Klymenko sur Telegram, précisant que qu'"un immeuble de plusieurs étages" avait été atteint et que les sauveteurs étaient sur place. Selon le député ukrainien Oleksandre Bakoumov sur Telegram, cette cité d'un million d'habitants avant la guerre a été la cible d'"une attaque de missiles" russe. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias ukrainiens montrent les derniers étages d'un complexe résidentiel en partie éventrés et fumants, tandis que la cour est jonchée de débris.

Handout / Telegram / golubev_vu / AFP Cette photo publiée le 28 juillet 2023 sur le compte Telegram officiel de Vasily Golubev, gouverneur de la région de Rostov, montre les dégâts causés par une explosion près d'un café dans la ville de Taganrog, dans le sud-ouest de la Russie.

Cette attaque en Ukraine intervient quelques heures après que Moscou a annoncé avoir intercepté deux missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de la Russie. La chute des débris de l'un d'entre eux a fait au moins 15 blessés légers dans la ville de Taganrog, proche de la frontière ukrainienne, selon les autorités russes.