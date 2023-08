Un cargo israélien devient le premier à briser le blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire

Le cargo a été suivi par quatre supplémentaires dont un autre israélien

Un cargo battant pavillon sierra-léonais mais en provenance de la ville portuaire israélienne d'Ashdod est devenu lundi le premier à franchir le blocus imposé par Moscou aux ports ukrainiens de la mer Noire, depuis que la Russie s'est retirée de l'accord céréalier. Le navire, Ams1, a ouvertement déclaré sa destination et a traversé la mer Noire sur une route directe, selon des informations ukrainiennes.

OZAN KOSE / AFP Le cargo Rubymar, transportant des céréales ukrainiennes, à l'entrée du Bosphore, en mer Noire

Le cargo est entré dans le delta du Danube malgré les menaces de la Russie. Les navires étrangers naviguant en mer Noire en direction des ports ukrainiens sont dorénavant considérés par Moscou comme transportant du matériel militaire à destination des forces ukrainiennes.

Après l'entrée réussie de l'Ams1 dans les eaux ukrainiennes, il a été suivi par quatre autres navires : le Sahin 2, également israélien, ainsi que le Yilmaz Kaptan sous pavillon turc, le Sealock sous pavillon grec et l'Afer sous pavillon géorgien. Les navires ont été assistés dans leur voyage par l'US P8 Poseidon, un sous-marin anti-aérien, ainsi que par des drones de reconnaissance.

"Il semble que quelqu'un ait trouvé comment cracher au visage des russes. Toutes nos félicitations !", a tweeté Maria Drutska, une spécialiste ukrainienne des affaires militaires.

La semaine dernière, la Russie a bombardé le port ukrainien de Reni, situé près de la frontière avec la Roumanie, qui est membre de l'OTAN. Le président du pays a fermement condamné les "attaques contre l'infrastructure civile ukrainienne sur le Danube, très proche de la Roumanie", ajoutant qu'elles posent "de graves risques pour la sécurité en mer Noire".

Plus tôt lundi, la Croatie et l'Ukraine sont parvenues à un accord pour exporter des céréales ukrainiennes via les ports croates sur le Danube et la mer Adriatique, selon le ministre des Affaires étrangères Dmitro Kuleba.