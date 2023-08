Près de 11 000 civils tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe

Près de 98 000 crimes de guerre commis par les forces russes ont été enregistrés en Ukraine depuis le début de l'invasion

Le département des crimes de guerre du bureau du procureur général d’Ukraine a déclaré mercredi qu'au moins 10 749 civils ukrainiens avaient été tués dans le conflit, dont 499 enfants, et que 15 599 avaient été blessés. Selon son chef Yuriy Belousov, ces chiffres devraient "augmenter plusieurs fois" une fois que l'armée ukrainienne aura libéré les territoires actuellement occupés par la Russie.

AP Photo/Emilio Morenatti Illustration - Enterrement à Kalynivka, en Ukraine

"Je pense qu'il y aura des dizaines de milliers de morts rien qu'à Marioupol", a-t-il déclaré. La ville portuaire de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, est tombée aux mains des Russes après des combats sanglants et un siège de trois mois qui a presque détruit la ville.

Les chiffres révélés par la partie ukrainienne sont similaires à ceux des organisations internationales. Plus tôt en juillet, l'ONU a déclaré avoir confirmé la mort de "plus de 9 000 civils, dont plus de 500 enfants", notant que le nombre réel devrait être beaucoup plus élevé. Yuriy Belousov a ajouté que près de 98 000 crimes de guerre commis par les forces russes avaient été enregistrés en Ukraine depuis le début de la guerre.

AP Photo/Evgeniy Maloletka Un bâtiment endommagé par des bombardements à Marioupol, en Ukraine, le 13 mars 2022

Plus tôt dans la journée de mercredi, l'équipe de justice mobile, créée par le cabinet de juristes humanitaires Global Rights Compliance, a publié un rapport indiquant que de nombreux prisonniers détenus dans le sud de l'Ukraine occupé par la Russie ont été torturés et ont subi des violences sexuelles.