La Russie a lancé près de 2 000 drones iraniens contre l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky

Selon des responsables ukrainiens, la Russie a commencé à utiliser des drones Shahed fabriqués en Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution vidéo nocturne de jeudi, que la Russie avait lancé au moins 1 961 drones kamikazes Shahed de fabrication iranienne depuis le début de l’invasion de son pays. La plupart d'entre eux ont été abattus, a fait savoir le dirigeant ukrainien.

PETRAS MALUKAS / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

"Au total, les terroristes ont déjà lancé au moins 1 961 Shaheds contre l'Ukraine, et un grand nombre d'entre eux ont été abattus, mais pas tous malheureusement", a-t-il dit. "Nous nous efforçons d'en abattre le plus possible, mais pour cela, nous avons besoin de davantage de systèmes de défense aérienne", a-t-il ajouté, dans un appel à peine voilé aux Occidentaux. "Cette tâche incombe en particulier à chacun de nos ambassadeurs, à tous les représentants de l'Ukraine".

Le président a également remercié les combattants ukrainiens qui, avec les unités navales, contrecarrent les attaques de drones russes. Kiev a accusé à plusieurs reprises l'Iran de fournir des drones de combat aux forces russes, affirmations démenties aussi bien par Téhéran que Moscou.

AP Photo/Efrem Lukatsky Un drone Shahed dans le ciel de Kiev

La semaine dernière, des responsables ukrainiens ont assuré que la Russie avait commencé à utiliser des drones Shahed non plus fabriqués en Iran, mais bien en Russie.