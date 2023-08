81 milliardaires russes financent la guerre en Ukraine (enquête)

Cette enquête met en lumière l'implication des oligarques dans le conflit

81 milliardaires financent ou produisent les armes létales russes ou leurs composants, ainsi que l'armée ou la Garde nationale, a révélé le média indépendant russe "Proekt", dans une enquête publiée le 31 juillet.

“Eux-mêmes voudraient faire croire qu’ils n’ont rien à voir avec la guerre : soit ils gardent un silence sépulcral depuis un an et demi, soit ils tentent de défier les sanctions qui leur sont imposées en donnant des interviews confuses et en se plaignant de la vie”, écrit le média Proekt dans son enquête menée par quatre journalistes.

Cette estimation a été effectuée par le recensement des 200 milliardaires russes par le magazine Forbes en 2021. Guennadi Timtchenko de la société gazière Novatek, Igor Rotenberg, héritier du milliardaire Arkadi Rotenberg et actionnaire de Gazprom, ou Iouri Kovaltchouk de la banque Rossia, font partie de ces grandes fortunes publiées dans le "guide des oligarques russes en temps de guerre".

Selon l'enquête, Viktor Vekselberg, copropriétaire de Rusal avec Oleg Deripaska, fournit de la poudre d'aluminium au fabricant de missiles Arkan, tandis que le groupe minier Evraz de Roman Abramovitch, l’ancien propriétaire du club de football de Chelsea, fournit des matières premières aux usines de tanks et des produits chimiques destinés à fabriquer des explosifs et à produire des missiles.

ADRIAN DENNIS / AFP Le propriétaire russe de Chelsea Roman Abramovich avec son jeune fils Aaron Alexander avant le match de football de Premier League anglaise entre Chelsea et Sunderland à Stamford Bridge à Londres le 24 mai 2015

Les gels d’actifs ont frappé de plein fouet les oligarques russes dans le monde entier. Depuis le début du conflit, 40.000 à 55.000 soldats russes sont morts en Ukraine, selon une nouvelle estimation publiée le mois dernier.