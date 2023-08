Contre-offensive ukrainienne : les alliés de Kiev de plus en plus pessimistes

Officiellement, Washington tente de continuer à afficher son optimisme

Deux mois après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, les alliés de Kiev estiment que ses chances de reprendre le contrôle d'importants territoires sous occupation russe diminuent. C'est ce qu'ont déclaré mardi à CNN de hauts responsables américains et occidentaux.

"Les Ukrainiens vont encore voir dans les deux prochaines semaines s'il y a une chance de progrès, mais je pense qu'il est très, très peu probable qu'ils fassent réellement des avancées qui changeront l'équilibre des pouvoirs dans ce conflit", a déclaré un diplomate occidental sur la chaîne américaine.

"Nous vivons le moment le plus difficile de la guerre", a déclaré pour sa part le membre démocrate du Congrès Mike Quigley, qui a récemment assisté à des réunions en Europe avec des commandants américains entraînant les forces blindées ukrainiennes.

Le principal défi pour les forces ukrainiennes est leur difficulté à percer les lignes de défense multicouches de la Russie à l'est et au sud du pays, où se trouvent des dizaines de milliers de mines et des réseaux de vastes tranchées. Après de lourdes pertes, les forces ukrainiennes ont dû suspendre plusieurs unités afin de revoir leur organisation.

"Les Russes ont plusieurs lignes de défense et les forces ukrainiennes n'ont pas réellement franchi la première ligne", a indiqué le haut diplomate. "Même si elles continuent à se battre dans les semaines à venir, la probabilité que de vraies avancées se produisent est faible. Si cela ne s'est pas produit durant les huit premières semaines de combat, il est difficile d'imaginer que cela soit possible alors que les forces de Kiev sont de plus en plus épuisées."

Officiellement, Washington tente pourtant de continuer à afficher son optimisme. Un haut responsable américain a déclaré que les États-Unis reconnaissaient les difficultés auxquelles les forces ukrainiennes étaient confrontées, mais qu'ils gardaient toujours l'espoir de progrès. "Nous comprenons tous que c'est plus difficile et plus lent que n'importe qui le voudrait - y compris les Ukrainiens - mais nous pensons toujours qu'il y a du temps et de l'espace pour qu'ils avancent", a-t-il affirmé.

De nombreux responsables ont déclaré que l'approche de l'automne, impliquant une détérioration des conditions météorologiques et donc des conditions de combat, donnait aux forces ukrainiennes une fenêtre d'opportunité limitée pour aller de l'avant. Les Occidentaux relèvent en outre que la lenteur des progrès a révélé la difficulté de transformer les forces ukrainiennes en unités de combat mécanisées, avec parfois seulement huit semaines d'entraînement sur des chars fournis par l'Occident et d'autres nouveaux systèmes d'armes.

Selon un haut responsable militaire américain, le manque de progrès sur le terrain est l'une des raisons pour lesquelles les forces ukrainiennes attaquent désormais plus souvent à l'intérieur du territoire russe, "pour tenter de montrer la vulnérabilité" de l'ennemi.