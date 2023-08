La Russie accuse l'Ukraine d'être responsable de l'attaque de drone déjouée à Moscou

C'est la troisième fois cette semaine que des drones sont abattus au-dessus de Moscou, alors que les attaques à l'intérieur du territoire russe se multiplient

L'armée russe a annoncé vendredi avoir détruit un drone ukrainien dans l'ouest de Moscou, sur fond de multiplication d'attaques de ce type visant la capitale russe. "Le drone a été neutralisé par des moyens de guerre électronique et s'est écrasé dans une zone forestière de l'ouest de Moscou", a indiqué sur Telegram le ministère russe de la Défense, en accusant "le régime de Kiev".

L'armée russe a précisé que le drone visait "une installation sur le territoire de Moscou", sans donner de détails sur la cible potentielle de l'appareil. Le maire de Moscou avait, de son côté, indiqué plus tôt que l'appareil s'était écrasé "sans faire de dégâts importants" dans un parc forestier sur les rives de la rivière Moskova, qui traverse la capitale russe.

La police et les services d'enquête sont sur place et ont entouré le lieu du crash d'un dispositif de sécurité. La circulation routière est fermée, a précisé l'agence de presse russe Ria Novosti. C'est la troisième fois cette semaine que des drones sont abattus au-dessus de Moscou, alors que les attaques à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégâts ni de victime.

Alexander NEMENOV / AFP Les services d'urgence à l'extérieur d'un immeuble de bureaux endommagé du Centre d'affaires international de Moscou à la suite d'une attaque de drone, le 1er août 2023

Fin juillet et début août, des drones avaient été abattus au-dessus du quartier d'affaires de Moscou City, dans l'ouest de la capitale russe, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin.

Plus tôt dans la matinée vendredi, l'aéroport moscovite de Vnoukovo et celui de Kalouga, une ville au sud-ouest de la capitale, avaient brièvement interrompu leurs vols par mesure de sécurité. Ces restrictions ont été levées à 10H50 (07H50 GMT), selon l'agence de presse d'Etat TASS.