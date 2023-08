Ukraine : l'armée déjoue des attaques russes de missiles dans la région d'Odessa

15 drones d'attaque et 8 missiles de type Kalibr ont été neutralisés par la défense aérienne

L'armée ukrainienne a déclaré avoir contré plusieurs attaques russes dans la région d'Odessa dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, 15 drones d'attaque et 8 missiles de type Kalibr ont été neutralisés par la défense aérienne du pays.

En conséquence des débris de missiles, le dortoir d'un institut de formation et un supermarché ont été touchés. Trois employés du magasin ont été blessés et ont reçu des soins. Par ailleurs, l'impact a endommagé des fenêtres, des balcons et des véhicules à proximité, et provoqué deux incendies.

L'intensification des attaques dans la mer Noire a été constatée récemment des deux côtés. L'armée russe a ciblé Odessa et d'autres ports, tels qu'Izmaïl et Reni, dans une tentative présumée de perturber les exportations ukrainiennes.

En juillet, Moscou avait mis fin à un accord facilitant l'exportation de céréales ukrainiennes, en instaurant un blocus, et averti que tout navire en direction ou en provenance des ports ukrainiens serait une cible potentielle. En réponse, Kiev a émis un avertissement similaire concernant les navires russes.

STRINGER / AFP Une pile de grains de maïs est sur le quai du port maritime d'Izmail, dans la région d'Odessa, en Ukraine.

Dimanche dernier, la Russie a signalé avoir tiré des coups de sommation sur un cargo se dirigeant vers le port d'Izmaïl, accusant ce dernier de transporter des marchandises interdites. Bien que le cargo ait finalement été autorisé à continuer vers le port ukrainien, la tension en mer Noire ne montre aucun signe d'apaisement.