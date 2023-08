Ukraine : la France dénonce "le mépris complet de la Russie" pour le droit humanitaire

Des frappes nocturnes ont visé les villes de Lviv et Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, et ont fait au moins trois morts

La France a fustigé mardi le "mépris complet" de la Russie pour le droit humanitaire après ses frappes meurtrières dans l'ouest de l'Ukraine.

"Elle condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles frappes russes qui ont visé aujourd’hui les villes de Lviv et Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, et causé la mort de trois personnes", a déclaré la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères.

Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Vladimir Poutine

"Ces attaques ont une nouvelle fois ciblé des infrastructures civiles, dont des immeubles résidentiels, ce qui illustre à nouveau le cynisme et le mépris complet de la Russie pour tous les principes du droit international humanitaire, qu’elle viole sans vergogne", a-t-elle ajouté. Des frappes nocturnes ont visé les villes de Lviv et Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, et ont fait au moins trois morts. A Lousk, une frappe contre les locaux d'une entreprise industrielle a fait trois morts et trois blessés, selon le maire de la vile.

Une frappe a également visé Lviv, grande ville de l'ouest ukrainien rarement visée, située à quelque 150 km au sud-ouest de Loutsk.