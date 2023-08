Les drones russes sont "une menace pour nos forces militaires" (chef de cabinet de Zelensky)

"Ils représentent une menace que nous n'avons pas le droit d'ignorer", a affirmé M. Yermak

"Les drones russes 'Lancet' et 'Orlan' sont devenus une menace pour les forces militaires en Ukraine", a affirmé Andriy Yermak, le chef du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce mardi, après s'être entretenu avec des responsables du armée ukrainienne.

"J'ai entendu des militaires parler des problèmes que les drones russes créent pour nos forces. C'est une menace que nous n'avons pas le droit d'ignorer. Je l'ai pris en compte", a affirmé le chef de cabinet du président. Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré mardi des troupes ukrainiennes engagées dans la contre-offensive contre l'armée russe, dans la région de Zaporijjia, a déclaré la présidence.

AP Photo/Petr David Josek Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Prague, Czech Republic.

"Lors d'un voyage dans la région de Zaporijjia, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité les emplacements des brigades qui mènent des opérations offensives dans le secteur de Mélitopol", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Lundi, l'Ukraine a revendiqué de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a plus de deux mois pour libérer l'ensemble des territoires occupés par la Russie. A Bakhmout, dans l'Est, ce sont désormais les troupes de Moscou qui sont sur la défensive, alors qu'elles l'avaient prise en mai après des mois de sanglants combats. Mais Kiev est en difficulté plus au nord, autour de Koupiansk, et le président russe Vladimir Poutine répète à l'envi que la contre-offensive ukrainienne a déjà échoué.