La Russie s'apprête à fabriquer 6 000 drones d'attaque avec l'aide de l'Iran (média)

Pour dissimuler les informations sensibles du programme, le document parle de "bateaux" pour drones , "pare-chocs" pour explosifs, et d'"Irlande" pour l'Iran

La Russie se prépare, avec l'aide de l'Iran, à produire plus de 6 000 drones d'attaque d'ici 2025, a rapporté jeudi le Washington Post. Selon l'information, basée sur un document secret détaillant le plan de développement des drones, les ingénieurs russes travaillent pour perfectionner la qualité des drones, qui ont été achetés à l'Iran le mois dernier et sont utilisés presque quotidiennement lors des combats en Ukraine.

AP Photo/Ebrahim Noroozi, File Le drone iranien Shahed-129 est présenté lors d'un rassemblement à Téhéran, en Iran, le 11 février 2016.

La construction des 6 000 drones sur le territoire national, d'ici à l'été 2025, sera suffisante pour remédier à la pénurie chronique de drones de l'armée russe sur le front. Si ce projet réussit, cette nouvelle usine de drones pourrait aider la Russie à préserver son stock décroissant de munitions de précision, à contrecarrer les efforts de l'Ukraine pour reprendre les territoires occupés et à faire progresser considérablement la position de Moscou dans la course à l'armement des drones.

Sepah News/AFP/Getty Images Un drone Shahed 129, l'un des modèles passés en contrebande en Russie, exposé dans la capitale iranienne Téhéran

Un ancien haut responsable du Service général de sécurité (FSB) russe a été placé à la tête du programme, dont le centre est la vaste usine implantée dans la province russe du Tatarstan. De plus, des ingénieurs et des techniciens participent au projet et leurs passeports ont été confisqués afin qu'ils ne puissent pas quitter le pays. Le document secret qui constitue la base de l'information provient de l'un des travailleurs de l'usine - qui s'oppose à l'invasion russe de l'Ukraine et a exprimé l'espoir que les informations qui seront révélées amèneront l'Occident à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie et à l'Iran, et fera saboter le plan de développement des milliers de drones avancés.

Sergei SUPINSKY / AFP Attaque de drone à Kiev

Afin de dissimuler les informations sensibles du programme, le document mentionne "bateaux" au lieu de drones ; "pare-chocs" au lieu d'explosifs, et l'Iran est nommé "Irlande" ou "Biélorussie". Le principe fondamental du programme de développement de drones est de remédier à la lacune majeure de l'armée russe en matière d'armement à longue portée précis et efficace. Depuis septembre, l'Iran a transféré en Russie des milliers de drones Shahad-136 et Shahad-131, qui sont utilisés pour des attaques directes contre des cibles en Ukraine.

Cette information survient alors que les États-Unis font pression sur l'Iran pour qu'il cesse de vendre des drones armés à la Russie, dans le cadre de discussions sur un "accord tacite" plus large entre Washington et Téhéran visant à désamorcer les tensions entre les deux pays.