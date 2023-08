Une romancière israélienne inscrite sur la liste des "agents étrangers" de la Russie

D'origine ukrainienne, Linor Goralik s'est fait connaître pour son opposition à l'invasion russe de l'Ukraine et son soutien à la communauté LGBT

La romancière israélienne Linor Goralik, connue pour son opposition à l'invasion russe de l'Ukraine et son soutien à la communauté LGBT, a été ajoutée à la liste des "agents étrangers" par le ministère russe de la Justice, a annoncé Moscou vendredi soir.

Née en 1975 à Dnipro, en Ukraine, Goralik est poète, romancière, critique littéraire et traductrice. Elle est arrivée en Israël lors de la grande vague d'immigration il y a environ 30 ans. Dans les années 90, elle a étudié l'informatique à l'Université Ben Gourion et a travaillé dans le secteur de la haute technologie. Elle a déménagé à Moscou au début des années 2000, où elle a commencé à publier en russe et a acquis une grande popularité. Cependant, en raison de la situation politique en 2014, elle est retournée en Israël. Elle a également traduit les œuvres de l'écrivain israélien Etgar Keret en russe.

Goralik a attiré l'attention des autorités russes en grande partie en raison du site internet qu'elle a créé - ROAR – Russian Oppositional Arts Review ("Revue d'art d'opposition russe"), qui a été bloqué en été 2022 par le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des communications de masse en Russie.

Dans une interview accordée l'année dernière au site Meduza, elle a expliqué avoir créé ROAR après avoir vu beaucoup de contenu anti-guerre sur les réseaux sociaux. "J'ai vu que des artistes écrivaient déjà des textes et des poèmes anti-guerre brillants, ils faisaient de la musique, des dessins et de l'art", a-t-elle déclaré. "Mais ils n'avaient pas d'autre plateforme que Facebook. Il y avait un besoin d'un endroit où toutes ces voix pourraient être entendues ensemble, alors j'ai décidé de créer un tel endroit."

En juin dernier, le président de la Conférence des rabbins européens, le rabbin Pinchas Goldschmidt, qui a été grand rabbin de Moscou pendant plus de 30 ans, a également été inscrit sur la liste des "agents étrangers" après avoir refusé de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine.