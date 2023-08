Ces révélations surviennent alors que Pékin tente de se présenter comme médiateur pour d'éventuelles négociations de paix entre Moscou et Kiev

Depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine a apporté un soutien logistique à la Russie en fournissant des hélicoptères, des drones, des dispositifs de visée optique et des métaux nécessaires à la fabrication d'équipements de défense, a rapporté samedi le quotidien britannique The Telegraph.

Selon le journal, des entreprises russes, y compris certaines frappées de sanctions par l'Occident, ont reçu des dizaines de milliers de cargaisons en provenance de Chine. Ces révélations surviennent alors que Pékin tente de se présenter comme médiateur dans d'éventuelles négociations de paix entre Moscou et Kiev, tout en évitant de condamner explicitement l'invasion russe.

Les analystes ont souligné que les exportations chinoises de biens à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, vers la Russie ont plus que triplé au cours de l'année se terminant en juin, par rapport à l'année précédente. Le commerce bilatéral entre les deux pays a également atteint un nouveau sommet, dépassant les 200 milliards de dollars cette année.

Le Telegraph assure par ailleurs qu'une entreprise chinoise a expédié 1 000 drones à la Russie deux mois avant le début de la guerre, et qu'une autre a livré deux hélicoptères, juste après le lancement de l'invasion de l'Ukraine. Quatre autres hélicoptères ont été fournis ultérieurement par une troisième entreprise.

L'enquête du Telegraph révèle également que des entreprises chinoises ont envoyé des viseurs optiques à plus de 50 entreprises russes entre le début de l'année 2022 et le premier trimestre de cette année. Les importations de ces produits ont presque doublé l'année dernière par rapport à l'année précédente, atteignant 2,5 millions de dollars.

Bien que les factures indiquent que ces équipements sont destinés à la "chasse", ils sont adaptés aux armes militaires. Le journal, citant des données commerciales, indique que la Russie a également importé des turboréacteurs et des systèmes de navigation radar-missile chinois, ainsi que des matières premières telles que le titane, le magnésium et l'acier pour la fabrication d'armes et d'équipements militaires.