Le président ukrainien a affirmé qu'une place, l'université polytechnique et un théâtre ont été touchés

Un bombardement russe a fait "des morts" et "des blessés" dans le centre-ville de Tcherniguiv (nord de l'Ukraine), touchant aussi une université et un théâtre, a annoncé samedi le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. "Un missile russe a frappé en plein centre-ville, dans notre Tcherniguiv", a-t-il écrit à propos de cette ville située à 150 kilomètres de Kiev, près de la frontière bélarusse.

"Une place, l'université polytechnique, un théâtre. Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte. Il y a des morts, il y a des blessés", a déploré le chef d'Etat. Il a également publié une vidéo montrant des débris autour d'un grand immeuble de style soviétique, avec des voitures garées autour et partiellement détruites, des toits défoncés et des vitres brisées.

"L'ennemi a bombardé le centre de Tcherniguiv. A priori, un missile balistique", avait auparavant écrit sur Telegram le chef de la région de Tcherniguiv, Vyacheslav Chaus. "Restez à l'abri. Précisions à venir".

Les forces russes avaient envahi Tcherniguiv après la lancement des hostilités, le 24 février 2022, en provenance de plusieurs points de départ, y compris depuis le Bélarus. Elles avaient ensuite été repoussées par l'armée ukrainienne. Depuis le retrait russe du nord de l'Ukraine, cette région a été épargnée des attaques à grande échelle, les combats les plus durs se concentrant dans l'est et le sud du pays.