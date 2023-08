Russie : une attaque de drone sur la gare de Koursk fait cinq blessés

Les autorités russes ont également signalé avoir déjoué une autre attaque de drone ukrainien en direction de Moscou

Une attaque de drone ukrainienne sur une gare de Koursk, dans l'ouest de la Russie, a blessé légèrement cinq personnes, selon le gouverneur régional, Roman Starovoyt. Le drone s'est écrasé sur le toit du bâtiment de la gare, provoquant un incendie. Les blessés ont été touchés par des éclats de verre. Koursk est situé à environ 90 km de la frontière ukrainienne.

Olga MALTSEVA / AFP La rue centrale de la ville russe de Koursk, à 150 km de la frontière ukrainienne

Les autorités russes ont également signalé avoir déjoué une autre attaque de drone ukrainien qui visait Moscou. Ce drone a été détecté au-dessus du district de Stoupinsky, dans la région de Moscou, et détruit par des moyens électroniques. Il s'est écrasé dans une zone déserte sans faire de victimes ni de dégâts. Le ministère russe de la Défense a qualifié cette tentative d'"attaque terroriste" du "régime de Kiev". En conséquence, les aéroports Domodedovo et Vnoukovo de Moscou ont été temporairement fermés.

La veille, un missile russe avait tué au moins sept personnes et fait 144 blessés dans le centre-ville de Tcherniguiv, en Ukraine, à 100 km de la frontière russe. L'attaque a eu lieu le jour de la Transfiguration du Seigneur, une fête religieuse orthodoxe majeure. La coordinatrice humanitaire de l'ONU en Ukraine, Denise Brown, a condamné cette attaque sur une place publique un jour de fête religieuse. La diplomatie française a dénoncé cette action comme une illustration du cynisme de la Russie et un possible crime de guerre selon le droit international.

Cette attaque intervient après une série de succès militaires revendiqués par Kiev cette semaine. Samedi, le président ukrainien, Volodimyr Zelensky, était à Stockholm pour discuter de la préparation du 13e paquet d'aide militaire suédois avec le Premier ministre du pays, Ulf Kristersson, notamment concernant la production de chars légers CV90.