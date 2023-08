Après les Pays-Bas, Volodymyr Zelensky se rend au Danemark

Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des F-16 à Kiev une fois les pilotes ukrainiens formés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a poursuivi dimanche sa tournée nordique en se rendant au Danemark, dans la foulée des Pays-Bas, où il a salué la décision "historique" des deux pays de livrer des avions de combat F-16 américains à Kiev, deux jours après le feu vert américain sur le sujet. Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des F-16 à Kiev une fois les pilotes ukrainiens formés.

Volodymyr Zelensky a atterri vers 16H30 (14H30 GMT) sur une base de l'armée de l'air danoise à Skrydstrup (est), ont constaté deux journalistes de l'AFP. Le président ukrainien a été accueilli par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen.

Ils doivent, pendant cette visite, examiner des avions de combat F-16 et faire le point sur le début de la formation des pilotes ukrainiens, a précisé le cabinet de la Première ministre danoise. "Je suis fière que le président Zelensky et la première dame Zelenska rendent visite au Danemark", a déclaré Mme Frederiksen dans un communiqué peu avant l'atterrissage. "Le Danemark soutient pleinement l'Ukraine et est prête" à le faire "aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle encore dit. Une conférence de presse est prévue.

"Nous avançons sur la question des F-16", a écrit de son côté sur Telegram Volodymyr Zelensky, promettant "d'autres bonnes nouvelles pour les guerriers ukrainiens". Le Danemark devrait fournir 19 jets F-16 à l'Ukraine.

Quelques heures plus tôt, le dirigeant se trouvait sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven pour une visite surprise au cours de laquelle le Premier ministre Mark Rutte a officialisé la livraison d'avions de combats F-16 à l'Ukraine. Ce pas supplémentaire dans l'assistance militaire à l'Ukraine intervient alors que la contre-offensive lancée par Kiev en juillet pour reconquérir les territoires pris par les Russes piétine.