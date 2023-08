Ukraine : trois morts dans des bombardements russes dans l'est du pays

Les personnes tuées sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment du bombardement

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées mardi soir dans des bombardements russes contre deux villages près de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Les forces russes "ont frappé les villages de la communauté de Lyman ce soir : trois personnes ont été tuées et une blessée à Torske, un autre civil a été blessé à Zakitne", a-t-il indiqué sur Telegram.

Genya SAVILOV / AFP Illustration - Des militaires ukrainiens aident à dégager les débris après un tir de missile russe dans un village de la région de Donetsk, en Ukraine

"Selon des données préliminaires, les envahisseurs ont attaqué les villages à l'artillerie", a quant à lui indiqué le bureau du procureur régional de Donetsk sur Facebook. La première attaque a eu lieu contre Torske à 18H50 et celle contre le village de Zakitne une demi-heure plus tard.

Les personnes tuées dans le village de Torske sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment du bombardement, a ajouté le bureau du procureur. Une autre personne a également été blessée au thorax, à l'épaule et à la hanche dans la même localité. Dans le village de Zakitne, un homme de 26 ans a subi une fracture du crâne et une commotion cérébrale.

Par ailleurs, quatre civils ont été blessés par des tirs de mortier et un immeuble d'habitation a été endommagé par deux drones explosifs à Seredyno-Buda, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué l'administration militaire régionale sur Facebook.