Russie : le commandant de l'armée de l'air démis de ses fonctions

Le général Sourovikine était suspecté de complicité dans la rébellion du groupe Wagner il y a deux mois

La Russie a nommé un nouveau commandant de son armée de l'air en remplacement du général Sergueï Sourovikine, surnommé "général Armageddon", qui n'avait plus été vu depuis la mutinerie des forces de Wagner il y a deux mois.

A la suite de cette mutinerie, des informations avaient fait état de l'arrestation du général Sorobikin et d'une enquête le visant pour son éventuelle complicité dans la rébellion. Bien qu'il semble qu'il ait finalement été innocenté, il a tout de même été limogé de son poste. Particulièrement respecté et populaire, il continuera néanmoins de servir dans l'armée. "L'ancien commandant des forces aériennes et spatiales russes, Sergueï Sourovikine, a été démis de ses fonctions", a déclaré une source anonyme à l'agence de presse russe RIA, ajoutant que son remplaçant était le général Viktor Afzalov.

Le général Sourovikine, commandant de l'armée de l'air russe depuis 2017, a également commandé pendant une certaine période les forces en Ukraine. Il est considéré comme responsable des puissantes attaques contre les villes ukrainiennes, similaires à celles qu'il a aussi menées en Syrie.

Ce limogeage intervient alors que les attaques de drones ukrainiens contre la Russie se multiplient, mettant en lumière les failles de la défense antiaérienne russe. Au moins trois avions sans pilote ont réussi à frapper Moscou, dont un qui a touché un complexe commercial.