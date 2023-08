Nouveaux bombardements meurtriers en Ukraine, Moscou encore la cible de drones

A Romny, dans la région de Soumy (nord-est), quatre personnes ont péri dans une attaque de drone qui a touché le bâtiment d'une école

Des bombardements meurtriers se sont produits mercredi en Ukraine et en Russie, où Moscou a par ailleurs été pour le 6e jour consécutif la cible de drones, tandis que la guerre va entrer dans son 19e mois. L'armée russe a poursuivi ses frappes nocturnes sur le sol ukrainien, où trois civils ont été tués près de Lyman, dans la région de Donetsk (est), selon les autorités locales.

A Romny, dans la région de Soumy (nord-est), quatre personnes ont péri dans une attaque de drone qui a touché le bâtiment d'une école, ont affirmé les secours. En outre, la Russie a une fois encore visé les installations portuaires ukrainiennes d'Izmaïl (sud) sur le Danube, la principale voie des exportations de produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à un accord sur les céréales. Des silos à grains et des entrepôts ont été endommagés, selon le parquet.

Un peu plus tôt, le renseignement militaire ukrainien a affirmé avoir détruit dans la matinée un puissant système de défense anti-aérienne russe sur la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Les autorités russes, qui ne confirment que très rarement leurs pertes subies dans la guerre en Ukraine, n'ont rien dit de cette frappe, mais d'influents blogs militaires russes ont eux fait état de l'attaque. Selon le renseignement militaire ukrainien, la frappe a eu lieu vers 07H00 GMT près du village d'Olenivka, sur la péninsule de Tarkhankout, dans l'ouest de la Crimée.

Diffusant des images filmées au drone d'une importante explosion, cette même source affirme que "le lanceur, les missiles et le personnel ont été éliminés", portant "un coup douloureux au système de défense anti-aérienne de l'occupant". Il s'agirait, selon l'Ukraine, d'un système S-400 Trioumf.

L'armée ukrainienne multiplie les frappes en Crimée et dans les régions ruses frontalières de l'Ukraine depuis des semaines. Les attaques de drones, certains engins atteignant Moscou, se sont aussi de plus en plus nombreuses, même si les appareils sont généralement neutralisés sans faire de victimes ni de gros dégâts. La capitale russe a vu encore une telle attaque dans la nuit de mardi à mercredi, pour le sixième jour consécutif. Dans l'après-midi, deux autres appareils ont été abattus dans le ciel de la région de Kalouga (180 km au sud-ouest de Moscou).