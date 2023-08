L'opération et la mention d'un drapeau ukrainien hissé sur la péninsule est d'autant plus symbolique qu'elle intervient le jour de la fête de l'Indépendance

L'Ukraine a dit avoir mené jeudi dans la nuit une opération commando en Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014 et considérée par le Kremlin comme un bastion, affirmant y avoir tué des soldats russes et hissé le drapeau ukrainien. "L'ennemi a subi des pertes parmi ses hommes et des équipements ont été détruits. Et le drapeau national a flotté de nouveau en Crimée ukrainienne", a indiqué le renseignement militaire ukrainien sur Telegram.

https://twitter.com/i/web/status/1694627438926385541 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il ne précise pas la mission de ces unités des forces spéciales, mais dit qu'elles sont venues depuis la mer, débarquant près des villages d'Olenivka et Maïak, dans l'ouest de la péninsule, avant de repartir. "Tous les objectifs et les tâches ont été accomplis. A la fin de l'opération spéciale, les défenseurs ukrainiens ont quitté les lieux sans pertes", a assuré la même source.

La veille, le renseignement militaire ukrainien avait revendiqué la destruction dans cette même zone d'un système de missiles sol-air. L'Ukraine a juré de libérer tout son territoire occupé par la Russie depuis son invasion de février 2022, ainsi que la Crimée annexée depuis 2014.

L'opération et la mention d'un drapeau ukrainien hissé sur la péninsule est d'autant plus symbolique qu'elle intervient le jour de la fête de l'Indépendance et au lendemain de la journée du drapeau ukrainien.