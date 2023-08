Le président ukrainien a sous-entendu que le Kremlin était responsable de la mort présumée du patron du groupe Wagner

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que Kiev n'avait "rien à voir" avec la mort présumée du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, dans un crash d'avion la veille en Russie, sous-entendant que le Kremlin était responsable. "Ce qui est sûr c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse, interrogé sur ce crash d'avion.

Aucun haut responsable russe n'a commenté l'évènement. Le président russe Vladimir Poutine, qui considère le chef mercenaire comme un traître, n'a pas évoqué le sujet lors d'apparitions publiques mercredi soir et jeudi matin. Wagner, qui a quitté l'Ukraine après la rébellion, reste très actif en Afrique et son avenir est en question après la mort présumée de son chef et de proches collaborateurs dans le crash. Partout où il a été déployé, le groupe est accusé d’exactions, qu'il s'agisse d'exécutions de prisonniers ou de torture.

L'agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia a confirmé qu'Evguéni Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s'est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver. Aucun des sept passagers et trois membres d'équipages n'a survécu, mais les autorités n'ont pas encore formellement annoncé la mort du chef de Wagner, les corps n'ayant pas été identifiés.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Evgueni Prigojine avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg

On compte aussi parmi les victimes présumées le bras droit de Prigojine, Dmitri Outkine, mystérieux ex-officier du renseignement militaire russe et commandant opérationnel de Wagner. Le ministère russe des Situations d'urgence a, lui, indiqué que l'appareil qui s'est écrasé près du village de Koujenkino était un jet privé Embraer Legacy.