Ukraine : le grand rabbin chante pour célébrer l'indépendance du pays

"L'Ukraine est fière et apporte au monde l'esprit de liberté. Ne laissez pas les bougies s'éteindre"

Le 24 août 1991, lors de la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine est devenue un pays indépendant. Cette semaine, Kiev a célébré son indépendance, exactement 18 mois après l'invasion du pays par la Russie.

À l'occasion, Moshe Asman, grand rabbin d'Ukraine, a composé une chanson qui parle de l'indépendance de l'Ukraine en ces jours difficiles. La nouvelle chanson, chantée en ukrainien, évoque des bénédictions pour le pays et exprime l'espoir d'une paix prochaine. Alors que la chanson a été publiée il y a quelques jours, elle a déjà reçu des milliers de vues sur les réseaux sociaux et fait sensation dans toute l'Ukraine. M. Asman dit avoir reçu de nombreuses réactions de citoyens ukrainiens disant que la chanson leur a donné confiance et foi en un avenir meilleur, et l'espoir dont ils ont tant besoin dans cette guerre sanglante. "L'Ukraine est fière et apporte au monde l'esprit de liberté. Ne laissez pas les bougies s'éteindre", chante le rabbin.