Ukraine : Zelensky cite Israël comme modèle pour la gestion du conflit

"Nous devons être prêts pour une guerre de longue durée tout en minimisant les pertes humaines, à l'instar d'Israël"

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a mis en garde contre la possibilité d'une confrontation prolongée avec la Russie, citant Israël comme un modèle de résilience et de stratégie à suivre, alors que la résolution de ce conflit, en cours depuis 18 mois, semble de plus en plus éloignée. S'adressant à la journaliste Natalia Mosiychuk dans une interview publiée sur YouTube, M. Zelenskyy a affirmé que l'Ukraine devrait apprendre à "vivre avec" un tel conflit à long terme, tout comme Israël l'a fait. "Nous devons être prêts pour une guerre de longue durée tout en minimisant les pertes humaines, à l'instar d'Israël", a-t-il indiqué.

"Nous pouvons vivre ainsi", a poursuivi M. Zelenskyy, tout en soulignant que si les combats se déplaçaient vers le territoire russe, cela constituerait un "risque important" pour son pays, qui pourrait se retrouver "seul".

Le président ukrainien a également souligné l'éventualité que l'Ukraine puisse se retrouver isolée sur la scène internationale. "Nous devons prendre en compte qu'à un certain moment, nous pourrions être laissés à nous-mêmes. Un allié pourrait se retirer pour des raisons internes ou même politiques", a expliqué le président ukrainien. Volodymyr Zelenskyy a enfin indiqué s'attendre à ce que l'Ukraine bénéficie de garanties de sécurité similaires à celles fournies par les États-Unis à Israël. "Nous recevrons probablement exactement le modèle israélien, qui comprend des armes, de la technologie, de la formation et des financements."

JACK GUEZ / AFP Des manifestants se rassemblent sur la place Habima, au centre de la ville israélienne de Tel Aviv, sur la côte méditerranéenne, le 20 mars 2022, pour assister à un discours vidéo télévisé du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette interview intervient quelques jours après que les États-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à former des pilotes ukrainiens sur des avions F-16 à partir du mois d'octobre.