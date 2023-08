L'Ukraine affirme avoir libéré le village de Robotyne sur le front sud

"L'ennemi subit d'énormes pertes dans ces directions, mais il essaie d'y concentrer ses forces afin de ne pas abandonner ses positions"

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Robotyne, sur le front sud, où les forces de Kiev mènent une offensive difficile débutée en juin, a indiqué lundi une vice-ministre de la Défense. "Robotyne a été libéré. Nos forces avancent au sud-est de Robotyne et au sud de Mala Tokmachka", a déclaré Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, au sujet des deux localités situées dans la région de Zaporijjia. "L'ennemi subit d'énormes pertes dans ces directions, mais il essaie d'y concentrer ses forces afin de ne pas abandonner ses positions", a-t-elle précisé.

Genya SAVILOV / AFP La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar

Sur le front est, les troupes ukrainiennes ont avancé également au sud de Bakhmout, capturée en mai par les Russes, et ont repris un kilomètre carré au cours de la dernière semaine de combats, a indiqué la vice-ministre.

Dans le nord-est, Ganna Maliar a reconnu des combats "très intenses" dans le secteur de Koupiansk, où l'armée russe a revendiqué des gains ces dernières semaines.

Genya SAVILOV / AFP Véhiculer blindé ukrainien sur le front est

L'armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l'est et le sud. Les troupes russes ont passé l'hiver et le printemps à fortifier leurs positions, avec des tranchées, des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres, particulièrement dans le sud.