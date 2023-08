Ukraine : le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, rejette les accusations de corruption

Oleksiï Reznikovest accusé par les médias d’avoir acheté des fournitures militaires à des prix gonflés

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a rejeté lundi de nouvelles accusations de corruption. Il est accusé par les médias locaux d’avoir acheté des fournitures militaires tels que des uniformes à des prix gonflés, en pleine invasion russe. Le ministère ukrainien de la Défense avait conclu fin 2022, un contrat de vente d’uniformes d’hiver avec une société turque. Cependant, le prix des uniformes a été multiplié par trois après la signature du contrat, a révélé une enquête menée par plusieurs médias ukrainiens.

AP /Francisco Seco Illustration - Soldats ukrainiens

Selon les reporters qui ont participé à l’enquête, Oleksandre Kassaï, l’un des propriétaires de l’entreprise turque qui fournit les uniformes, n’est autre que le neveu de Gennadi Kassaï, du parti de Volodymyr Zelensky. Les journalistes ont également établi que les mêmes uniformes pouvaient être achetés à d’autres sociétés turques à des prix bien moindres que ceux payés par le ministère.

Selon Oleksiï Reznikov, les prix facturés correspondaient à ce qui était offert par les fabricants turcs, a-t-il assuré lundi, dénonçant les accusations. "J'invite tout le monde à traiter l'information de manière plus critique et responsable, car elle induit la société en erreur et, pire encore, elle induit nos partenaires en erreur, car de l'extérieur, on dirait que c'est un désastre", a-t-il clamé en conférence de presse. "Tout a été fait conformément à la loi sur les marchés publics via des procédures d'appel d'offres".

(THOMAS TRAASDAHL / RITZAU SCANPIX / AFP) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky

Il s'agit du second scandale de corruption visant le ministère ukrainien de la Défense à propos des fournitures militaires depuis le début du conflit avec la Russie en février 2022. En janvier, plusieurs responsables avaient été limogés après que les médias ont révélé que des produits alimentaires pour l’armée avaient été achetés à des prix gonflés. En août, Volodymyr Zelensky avait démis de leurs fonctions tous les responsables régionaux chargés du recrutement, qui permettaient à certains militaires d’échapper au service, moyennant finance.