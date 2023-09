L'armée russe a recruté 280.000 soldats depuis le début de l'année

Depuis le printemps, l'armée russe mène une vaste campagne de recrutement volontaire, à grand renfort de publicités dans les rues et sur Internet

L'ex-président russe Dmitri Medvedev a assuré dimanche que Moscou avait recruté environ 280.000 militaires depuis le début de l'année, soit 50.000 de plus que les précédents chiffres datant de début août, en plein conflit en Ukraine. "Selon les données du ministère russe de la Défense, environ 280.000 personnes ont été acceptées sous contrat dans les rangs des forces armées depuis le 1er janvier", a affirmé M. Medvedev, cité par l'agence de presse publique TASS.

Alexander NEMENOV / AFP Des soldats russes marchent dans une rue de Mariupol le 12 avril 2022,

L'ex-chef d'Etat, qui est actuellement secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, a fait ses déclarations lors d'une visite sur l'île de Sakhaline, en Extrême-Orient. Début août il avait annoncé que l'armée avait recruté plus de 230.000 personnes depuis le 1er janvier. Depuis le printemps, l'armée russe mène une vaste campagne de recrutement volontaire, à grand renfort de publicités dans les rues et sur Internet, en promettant des salaires et avantages sociaux et bancaires particulièrement alléchants aux futurs soldats.

SANA / AFP Des soldats russes en formation près d'un avion de combat Sukhoi Su-35 lors du défilé militaire du Jour de la Victoire

En septembre 2022, les autorités russes avaient dû recourir, face aux pertes sur le front, à une mobilisation partielle, qui avait permis de recruter au moins 300.000 hommes mais provoqué la fuite de centaines de milliers de Russes à l'étranger.