Kiev a percé les lignes de défense russes dans le sud du pays, selon un général ukrainien

"Nous sommes à présent entre la première et la deuxième ligne de défense" russes

L'armée de Kiev a fait une importante percée dans les lignes de défense russes dans le sud de l'Ukraine, a affirmé un de ses hauts généraux au quotidien britannique The Guardian.

"Nous sommes à présent entre la première et la deuxième ligne de défense" russes, affirme le général Oleksandr Tarnavskiy, en charge de la contre-offensive dans le sud, dans cet entretien publié ce week-end, quelques jours l'annonce par Kiev d'une victoire symbolique avec la reprise du village de Robotyne.

"Nous sommes maintenant en train de finir de détruire les unités ennemies chargées de protéger les troupes russes quand elles se retirent derrière leur deuxième ligne de défense", a assuré le général, dont les troupes avaient libéré la ville de Kherson (sud) l'an dernier. Selon lui, les forces de Moscou "étaient simplement à l'arrêt et attendaient l'armée ukrainienne" et elles se sont à présent redéployées dans la zone.

"L'ennemi puise dans ses réserves, pas seulement en Ukraine mais aussi en Russie. Tôt ou tard, les Russes seront à court de leurs meilleurs soldats. Cela nous donnera une opportunité de les attaquer davantage et plus vite", a déclaré le général. "Tout est à venir", a-t-il ajouté.

Il explique également que l'armée ukrainienne a été retardée dans sa contre-offensive parce qu'elle "a passé plus de temps que prévu à déminer les territoires" occupés par les Russes. "Malheureusement, l'évacuation des blessés a été difficile pour nous. Et cela a aussi compliqué notre avancée", a-t-il ajouté, admettant que Kiev avait essuyé d'importantes pertes. "Plus on se rapproche de la victoire, plus cela devient difficile. Pourquoi ? Parce que malheureusement, nous sommes en train de perdre les plus forts et les meilleurs" soldats, a-t-il expliqué. "Maintenant, nous devons nous concentrer sur certaines zones et finir le boulot. Peu importe à quel point c'est dur pour chacun d'entre nous", a-t-il ajouté.