Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé dimanche le départ du ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, en poste depuis 22 mois. Un an et demi après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le président ukrainien a appelé à de "nouvelles approches" et a nommé Rustem Umerov en remplacement d’Oleksiï Reznikov. Le nouveau ministre est un Tatar de Crimée qui dirige le Fonds des biens de l'État depuis l'année dernière. Sa nomination au ministère doit encore être approuvée par le parlement ukrainien, avant d’être effective.

"Oleksiï Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre totale", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne quotidien. "Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d'autres formats d'interaction avec l'armée et la société dans son ensemble", a-t-il poursuivi pour justifier le remplacement de celui qui aura vécu la totalité du conflit à la tête de la Défense ukrainienne.

Les accusations de corruption dont M. Reznikov a fait l’objet depuis le début du conflit avec la Russie ont probablement fait pencher la balance en faveur de son remplacement. Le désormais ex-ministre ukrainien de la Défense a notamment été accusé, la semaine dernière, d’avoir acheté des uniformes militaires à une entreprise turque à des prix gonflés.

La nouvelle de sa destitution survient alors que la contre-offensive de Kiev, entamée il y a deux mois, est toujours en cours. Samedi, le général Oleksandr Tarnavskiy a déclaré aux médias britanniques que les forces ukrainiennes avaient percé la première ligne de défense russe sur le front sud, près de Zaporijjia.