Ukraine : 17 drones abattus dans la région d'Odessa, des bâtiments endommagés

"Plusieurs incendies ont éclaté sur le territoire en raison de la chute de débris" après que les drones aient été abattus

La défense ukrainienne a abattu 17 drones russes dans le Sud de la région d'Odessa et des bâtiments ont été endommagés dans le district de la ville portuaire d'Izmaïl, a annoncé lundi le gouverneur local, Oleg Kiper. "Dix-sept drones ont été abattus par nos forces de défense aérienne. Dans plusieurs localités du district d'Izmaïl, des entrepôts et des bâtiments de production, des machines agricoles et des équipements d'entreprises industrielles ont été endommagés", a expliqué le gouverneur sur Telegram.

Oleksandr GIMANOV / AFP La ville d'Odessa en Ukraine

"Plusieurs incendies ont éclaté sur le territoire en raison de la chute de débris" après que les drones aient été abattus, a ajouté Oleg Kiper, précisant que les feux avaient été par la suite maîtrisés. Selon le gouverneur, l'attaque s'est déroulée pendant trois heures et demie et n'a fait ni victime ni blessé.

Le Commandement opérationnel pour le Sud de l'Ukraine a décrit de son côté une "importante attaque nocturne" conduite au moyen de drones contre "des infrastructures civiles de la zone du Danube". Le port fluvial d'Izmaïl est devenu l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à l'accord sur les exportations de céréales.

STRINGER / AFP Des céréales sur le quai du port maritime d'Izmail, dans la région d'Odessa, en Ukraine

Dans la nuit de samedi à dimanche, des drones russes avaient frappé des sites industriels sur le Danube, avait indiqué le bureau du procureur général de l'Ukraine. L'armée russe avait dit de son côté avoir effectué un raid à l'aide de ces appareils contre le port de Reni, également dans la région d'Odessa.