Cuba dit avoir identifié une filière de recrutement illégal russe pour sa guerre en Ukraine

Cuba s'efforce de neutraliser un réseau de trafic d'êtres humains qui opère en Russie et à Cuba pour incorporer des citoyens cubains dans l'armée russe

Le gouvernement cubain a affirmé, lundi, avoir identifié "un réseau de trafic" russe consistant à recruter des Cubains pour "des opérations militaires en Ukraine" et lancé des poursuites pénales contre des personnes impliquées par La Havane. Le ministère de l'Intérieur cubain "s'efforce de neutraliser et de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui opère à partir de la Russie pour incorporer des citoyens cubains qui y vivent, et même certains de Cuba, dans les forces militaires impliquées dans les opérations militaires en Ukraine", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

YAMIL LAGE (AFP) Une rue de La Havane, Cuba

Le chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, a assuré, dans un message publié sur X, que son gouvernement "agit avec la force de la loi" contre ces opérations. Après avoir indiqué engager "des poursuites pénales contre les personnes impliquées dans ces activités", le ministère a rappelé que Cuba ne prenait part d’aucune manière à la guerre en Ukraine et souligné son rejet catégorique du "mercenariat".

Le journal America TeVe de Miami avait publié, vendredi dernier, les témoignages de deux jeunes cubains qui disaient avoir été dupés sur Facebook pour travailler comme maçons sur des chantiers de construction en Ukraine avec l'armée russe. "Aidez-nous, s'il vous plaît, essayez de nous faire sortir d'ici le plus vite possible parce que nous avons peur", déclare l'un des jeunes, âgé de 19 ans, dans une vidéo publiée sur le site web du média.

Alexander NEMENOV / AFP Des soldats russes en Ukraine

Moscou et La Havane ont renforcé leurs relations diplomatiques depuis l'année dernière. Fin 2022, le président Miguel Díaz-Canel a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou et des délégations d'hommes d'affaires et de représentants politiques se sont rendues dans les deux pays cette année. Le ministre cubain de la Défense Alvaro Lopez Miera a notamment été reçu en juin par son homologue Sergueï Choïgou.