Ukraine : Antony Blinken à Kiev, une aide américaine d'un milliard de dollars attendue

Antony Blinken devrait rencontrer le président Volodymyr Zelensky, ainsi que le Premier ministre Denys Chmygal et le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est à Kiev, mercredi, pour une visite surprise, sa quatrième depuis le début de l’invasion russe, durant laquelle une nouvelle aide à l’Ukraine d'un milliard de dollars doit être annoncée. "Nous nous attendons à ce que le secrétaire d'État annonce un nouveau financement américain pour l'Ukraine de plus d'un milliard de dollars (930 millions d'euros)", a indiqué à la presse un responsable du département d'État américain, sous couvert d’anonymat.

Washington va poursuivre ses "efforts" pour que les Ukrainiens "disposent de ce dont ils ont besoin pour cette phase de la bataille", a assuré le responsable américain, en référence à la contre-offensive menée par les Ukrainiens, entamée en juin contre les troupes russes qui occupent presque 20% de leur territoire dans le Sud et l'Est.

Il s'agit "du matériel non seulement pour les frappes, mais aussi pour véritablement percer les lignes de défense vicieuses mises en place par les Russes", selon ce même responsable. "La défense aérienne reste une priorité élevée". "Les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées impressionnantes dans le Sud en particulier, mais aussi dans l'Est ces derniers jours et semaines. Mais je pense que le plus important est que nous obtenions une véritable évaluation de la part des Ukrainiens eux-mêmes", ajouté la même source.

Le secrétaire d’État américain devrait évoquer les besoins de Kiev, notamment militaires, lors de rencontres prévues avec le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmygal et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.