Un pilote russe d'hélicoptère Mi-8, opposé à la guerre, a fait défection le mois dernier et rejoint l'Ukraine avec son appareil, lors d'une opération secrète organisée par le renseignement ukrainien, a rapporté Kiev.

"La vérité est qu'il n'y a ni nazis, ni fascistes ici. Ce qui se passe actuellement n'est qu'un génocide du peuple ukrainien. Je ne veux pas contribuer à ces crimes. L'Ukraine gagnera sans aucun doute cette guerre, simplement parce que son peuple est très uni", déclare-t-il dans une vidéo diffusée par les services secrets ukrainiens. Il espère désormais que son acte entraînera d'autres militaires à faire défection.

Le pilote, dénommé Maxime Kouzminov, a pris la fuite le mois dernier dans des circonstances rocambolesques. Aux commandes de son hélicoptère, il s'est approché le plus près possible de la frontière ukrainienne, avant de voler à très basse altitude pour ne pas être repéré par les radars. Deux passagers présents dans l'appareil, et qui n'avaient pas été mis au courant de l'opération, ont tenté de prendre la fuite lors de l'atterrissage de l'hélicoptère à Donetsk, mais ont été éliminés par les forces ukrainiennes.