Ukraine : au moins un mort après de nouvelles frappes russes sur plusieurs villes

A Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, un policier a été tué et 25 personnes blessées

Au moins une personne a été tuée et d'autres blessées dans une série de frappes nocturnes et matinales sur plusieurs villes d’Ukraine, ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes. A Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le sud du pays, un bombardement a frappé un bâtiment administratif faisant un mort, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région, Serguiï Lyssak.

(THOMAS TRAASDAHL / RITZAU SCANPIX / AFP) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky

Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, le défunt est un policier et 25 autres personnes ont été blessées. Dans le nord de l'Ukraine, un quartier résidentiel de la ville de Soumy a été touché. Une vingtaine de bâtiments ont été endommagés, selon le ministère ukrainien de l’Intérieur. Trois personnes ont été blessées, dont un couple de personnes âgées qui a pu être extrait des décombres.

Plus à l'est, à Zaporijjia, un homme a été blessé par une frappe russe, selon le chef de l'administration militaire régionale, Iouriï Malachko. Selon les autorités militaires, 29 localités ont d'ailleurs été sous le feu russe près du front au cours des dernières 24 heures et au moins une femme a été tuée dans ce cadre là.

Mladen ANTONOV (AFP) Tirs de missiles russes

Cette région partiellement occupée par l'armée russe est le théâtre de la principale contre-offensive ukrainienne dans le sud ukrainien pour percer les lignes russes. La Russie bombarde presque toutes les nuits des villes ukrainiennes.