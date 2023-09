Humanitaires canadien et espagnole tués en Ukraine: Kiev accuse Moscou

La jeune travailleuse humanitaire espagnole et son collègue canadien sont décédés des suites de "l'impact direct" d'un projectile russe contre leur véhicule

Kiev a imputé dimanche aux forces russes la mort de deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, dans l'est de l'Ukraine, qualifiant leur mort près de la ville de Bakhmut, ravagée par la guerre, de "perte douloureuse et irréparable".

Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'armée russe a tué Emma Igual, une citoyenne espagnole qui a étudié à l'université californienne de Berkeley, et Anthony Ihnat, un citoyen canadien, qui travaillaient pour l'ONG Road to Relief.

La jeune travailleuse humanitaire espagnole et son collègue canadien sont décédés des suites de "l'impact direct" d'un projectile russe contre le véhicule dans lequel ils voyageaient près du front de Bakhmut, ce qui a fait d'elle la première victime espagnole en Ukraine depuis le début de l'invasion.

"Nous ne pardonnerons jamais à Vladimir Poutine la douleur qu'il cause", a déclaré le ministre par intérim de la présidence espagnole, Félix Bolaños, qui a condamné "l'attaque brutale russe"

"Les travailleurs humanitaires ne sont pas une cible !", a quant à lui écrit le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, sur son profil sur le réseau social X (ex-Twitter). Ce dernier a également révélé être "attristé par la mort de deux travailleurs humanitaires. Mes pensées vont à leurs familles et à leurs collègues blessés. Le droit international humanitaire doit être respecté en tout temps, partout et par tout le monde".

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré dimanche à New Delhi, lors du sommet du G20, avoir eu une "confirmation verbale" qu'une travailleuse humanitaire espagnole est morte dans l'attaque avec un projectile contre le véhicule dans lequel elle voyageait en Ukraine, sans toutefois confirmer son identité.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Jose Manuel Albares

L'équipe Road to Relief était en route pour évaluer les besoins des civils dans les villages de la ligne de front afin d'obtenir des informations claires sur la situation. "Les efforts de l'équipe ont été cruciaux dans de nombreuses évacuations et livraisons d'aide au cours des 18 mois où nous sommes opérationnels", explique l'ONG. Le réseau social Linkedin présente Emma Igual comme une travailleuse humanitaire avec plusieurs années d'expérience dans les camps et installations de réfugiés, spécialisée dans la protection de l'enfance en situation d'urgence et dans l'aide aux réfugiés/déplacés internes.