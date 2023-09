L'UE met en garde la Russie après les élections "illégales" en Ukraine occupée

Ces élections ont été catégoriquement rejetées par l'Ukraine et ses alliés, qui les jugent nulles et non avenues

L'Union européenne a mis en garde Moscou lundi contre les "conséquences" à venir pour tous ceux impliqués dans l'organisation d'élections qu'elle a jugées illégales dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Moscou a revendiqué dimanche la victoire du parti du président Vladimir Poutine, dans ces territoires, situées dans l'est et le sud de l'Ukraine. STRINGER / AFP Bureau de vote mobile lors du vote anticipé pour les élections locales organisées par les autorités installées par la Russie à Donetsk, en Ukraine contrôlée par la Russie. "Nous rejetons avec force les tentatives futiles de la Russie de légitimer ou de normaliser son contrôle militaire illégal et son annexion d'une partie du territoire ukrainien", a indiqué un communiqué de l’UE. "Le leadership politique de la Russie et tous ceux impliqués dans l'organisation de ces élections devront faire face aux conséquences de ces actes illégaux", a poursuivi le texte. Malgré les condamnations occidentales, la Russie a proclamé en septembre 2022 l'annexion de quatre territoires ukrainiens qu'elle ne contrôle que partiellement - Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk -, à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale. Les combats y font toujours rage et l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive. STRINGER / AFP Bureau de vote mobile lors du vote anticipé pour les élections locales organisées par les autorités installées par la Russie à Donetsk, en Ukraine contrôlée par la Russie. Ces élections, qui ont également eu lieu en Crimée, annexée en 2014, ont été catégoriquement rejetées par l'Ukraine et ses alliés, qui les jugent nulles et non avenues. Les Russes ont eux aussi voté dimanche lors de ces élections régionales sans suspense, dans un contexte d'opposition muselée, où les voix critiques du conflit ukrainien sont réprimées sans ménagement. Ce scrutin intervient à quelques mois de l'élection présidentielle prévue début 2024, qui pourrait conforter Vladimir Poutine au pouvoir jusqu'en 2036.